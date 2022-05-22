Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українська каноїстка здобула друге "золото" на етапі Кубка світу

Валентина РоманенкоНеділя, 22 травня 2022, 15:53
Українська каноїстка здобула друге золото на етапі Кубка світу
Людмила Лузан. фото: International Canoe Federation

Українська каноїстка Людмила Лузан здобула друге "золото" на дебютному в сезоні етапі Кубка світу з веслування.

Джерело: "Суспільне спорт"

Деталі: На першому етапі Кубка світу сезону 2022 з веслування на байдарках і каное розіграли медалі в змаганнях каное-одиночок серед жінок на дистанції 500 метрів. Україну в цій дисципліні представляла дворазова олімпійська призерка Людмила Лузан.

Реклама:

Для української спортсменки це був уже третій фінал етапу в Рачіце. До цього вона стала четвертою в парі з Анастасією Четверіковою на 500 м та здобула "золото" в одиночці на 1000 м.

На 500-метрівці Лузан вдалося завоювати четверту медаль для збірної України на цих змаганнях – і знову "золото.

Лузан відібралася до фіналу автоматично з кваліфікації, свій заїзд вона виграла, відтак отримала право веслувати по одній з центральних доріжок. Упродовж усієї дистанції українка йшла другою, попереду була німкеня Ліза Ян.

ВІДЕО ДНЯ

Буквально на останніх 25 метрах дистанції Лузан змогла вирватися вперед на чверть та фінішувала першою з часом 2:08.08 хвилини. Каноїстка знову присвятила перемогу Україні, зазначають журналісти "Суспільного".

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
спорт
Персональну ляльку Барбі Харлан продано на аукціоні за $10 400
Українську важкоатлетку Деху відсторонили від ЧС-2023 через допінг
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: