Українська каноїстка здобула друге "золото" на етапі Кубка світу

Українська каноїстка Людмила Лузан здобула друге "золото" на дебютному в сезоні етапі Кубка світу з веслування.

Джерело: "Суспільне спорт"

Деталі: На першому етапі Кубка світу сезону 2022 з веслування на байдарках і каное розіграли медалі в змаганнях каное-одиночок серед жінок на дистанції 500 метрів. Україну в цій дисципліні представляла дворазова олімпійська призерка Людмила Лузан.

Для української спортсменки це був уже третій фінал етапу в Рачіце. До цього вона стала четвертою в парі з Анастасією Четверіковою на 500 м та здобула "золото" в одиночці на 1000 м.

На 500-метрівці Лузан вдалося завоювати четверту медаль для збірної України на цих змаганнях – і знову "золото.

Лузан відібралася до фіналу автоматично з кваліфікації, свій заїзд вона виграла, відтак отримала право веслувати по одній з центральних доріжок. Упродовж усієї дистанції українка йшла другою, попереду була німкеня Ліза Ян.

Буквально на останніх 25 метрах дистанції Лузан змогла вирватися вперед на чверть та фінішувала першою з часом 2:08.08 хвилини. Каноїстка знову присвятила перемогу Україні, зазначають журналісти "Суспільного".