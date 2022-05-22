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Украинская каноистка завоевала второе "золото" на этапе Кубка мира

Валентина РоманенкоВоскресенье, 22 мая 2022, 15:53
Украинская каноистка завоевала второе золото на этапе Кубка мира
Людмила Лузан. фото: International Canoe Federation

Украинская каноистка Людмила Лузан завоевала второе "золото" на дебютном в сезоне этапе Кубка мира по гребле.

Источник: "Суспільне спорт"

Детали: На первом этапе Кубка мира сезона 2022 по гребле на байдарках и каноэ разыграли медали в соревнованиях каноэ-одиночек среди женщин на дистанции 500 метров. Украину в этой дисциплине представляла двукратный олимпийский призер Людмила Лузан.

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Для украинской спортсменки это уже третий финал этапа в Рачице. До этого она стала четвертой в паре с Анастасией Четвериковой на 500 м и завоевала "золото" в одиночке на 1000 м.

На 500-метровке Лузан удалось завоевать четвертую медаль для сборной Украины на этих соревнованиях – и снова золото.

Лузан отобралась в финал автоматически по квалификации, свой заезд она выиграла, затем получила право грести по одной из центральных дорожек. По всей дистанции украинка шла второй, впереди была немка Лиза Ян.

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Буквально на последних 25 метров дистанции Лузан смогла вырваться вперед на четверть и финишировала первой со временем 2:08.08 минуты. Каноистка снова посвятила победу Украине, отмечают журналисты "Суспільного".

Темы: спорт
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