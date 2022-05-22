Украинская каноистка завоевала второе "золото" на этапе Кубка мира

Украинская каноистка Людмила Лузан завоевала второе "золото" на дебютном в сезоне этапе Кубка мира по гребле.

Источник: "Суспільне спорт"

Детали: На первом этапе Кубка мира сезона 2022 по гребле на байдарках и каноэ разыграли медали в соревнованиях каноэ-одиночек среди женщин на дистанции 500 метров. Украину в этой дисциплине представляла двукратный олимпийский призер Людмила Лузан.

Для украинской спортсменки это уже третий финал этапа в Рачице. До этого она стала четвертой в паре с Анастасией Четвериковой на 500 м и завоевала "золото" в одиночке на 1000 м.

На 500-метровке Лузан удалось завоевать четвертую медаль для сборной Украины на этих соревнованиях – и снова золото.

Лузан отобралась в финал автоматически по квалификации, свой заезд она выиграла, затем получила право грести по одной из центральных дорожек. По всей дистанции украинка шла второй, впереди была немка Лиза Ян.

Буквально на последних 25 метров дистанции Лузан смогла вырваться вперед на четверть и финишировала первой со временем 2:08.08 минуты. Каноистка снова посвятила победу Украине, отмечают журналисты "Суспільного".