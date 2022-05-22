Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинская каноистка завоевала второе "золото" на этапе Кубка мира

Валентина РоманенкоВоскресенье, 22 мая 2022, 15:53
Людмила Лузан. фото: International Canoe Federation

Украинская каноистка Людмила Лузан завоевала второе "золото" на дебютном в сезоне этапе Кубка мира по гребле.

Источник: "Суспільне спорт"

Детали: На первом этапе Кубка мира сезона 2022 по гребле на байдарках и каноэ разыграли медали в соревнованиях каноэ-одиночек среди женщин на дистанции 500 метров. Украину в этой дисциплине представляла двукратный олимпийский призер Людмила Лузан.

Для украинской спортсменки это уже третий финал этапа в Рачице. До этого она стала четвертой в паре с Анастасией Четвериковой на 500 м и завоевала "золото" в одиночке на 1000 м.

На 500-метровке Лузан удалось завоевать четвертую медаль для сборной Украины на этих соревнованиях – и снова золото.

Лузан отобралась в финал автоматически по квалификации, свой заезд она выиграла, затем получила право грести по одной из центральных дорожек. По всей дистанции украинка шла второй, впереди была немка Лиза Ян.

Буквально на последних 25 метров дистанции Лузан смогла вырваться вперед на четверть и финишировала первой со временем 2:08.08 минуты. Каноистка снова посвятила победу Украине, отмечают журналисты "Суспільного".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: спорт
Главное сегодня

Беларусь ведет разведку и разворачивает на границе с Украиной дополнительные подразделения – сводка

Оккупанты готовятся к возобновлению наступления на южном направлении – американские эксперты

Мединский снова сетует, что переговоры блокирует Украина

YouTube удалил более 9 тысяч каналов и 70 тысяч видео о войне в Украине

ЕС в июне должен открыть двери перед Украиной - Дуда

В Дагестане выпускница на школьной линейке выкрикнула "Путин – черт"

Все новости...
спорт
ФИБА запретила выступать России и Белоруссии на международных соревнованиях по баскетболу
Российского гимнаста дисквалифицировали на год за букву Z на форме
Nike прекращает сотрудничество с московским "Спартаком"
Последние новости
07:27
Операторы в Латвии продлили бесплатную мобильную связь для украинских беженцев
06:55
Беларусь ведет разведку и разворачивает на границе с Украиной дополнительные подразделения – сводка
06:23
Джонсон обещает "удвоить усилия" в гуманитарной помощи Украине
05:30
Аргентина заявила о первом случае с подозрением на обезьянью оспу
04:36
Война в Украине подтолкнула к рекорду: ООН насчитала более 100 млн беженцев в мире
03:53
Харьков: из-под 98 завалов спасатели извлекли 150 тел
03:32
В Васильевке на Запорожье оккупантов больше, чем местных жителей – ОВА
02:35
У Байдена заявили, что России не удастся сорвать поставки оружия в Украину
01:44
На усиление врага в Черном море идет новейший корабль "Адмирал Макаров" – ОК "Юг"
01:14
Оккупанты готовятся к возобновлению наступления на южном направлении – американские эксперты
Все новости...