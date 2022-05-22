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Консульство Польщі у Гамбурзі облили кольорами прапора РФ

"Європейська правда"Неділя, 22 травня 2022, 16:10

Генеральне консульство Польщі у Гамбурзі в ніч закидали камінням та облили фарбою кольорів російського прапора, а також підпалили шини перед будівлею.

Про це повідомляє місцеве видання 24Hamburg, пише "Європейська правда".

Поліція і пожежники отримали повідомлення про інцидент після 2 години ночі 21 травня. На місці екстрені служби виявили кілька палаючих шин і димові шашки. На додачу, будівлю закидали камінням і фарбою кольорів російського прапора.

Фото: Dominick Waldeck
Фото: Dominick Waldeck

Поліція обгородила зону довкола посольства. Поблизу затримали трьох осіб, але згодом відпустили їх через нестачу доказів причетності до інциденту. 

Правоохоронці з’ясовують, чи пов’язаний напад на консульство із напругою між Польщею та Росією на тлі війни РФ проти України. 

Фото: Dominick Waldeck
Фото: Dominick Waldeck

На початку квітня у Гамбурзі повідомляли про напад п'яного росіянина на священника української парафії УГКЦ

Теми: ПольщаНімеччина
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