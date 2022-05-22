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Консульство Польши в Гамбурге облили цветами флага РФ

"Европейская правда"Воскресенье, 22 мая 2022, 16:10

Генеральное консульство Польши в Гамбурге забросали камнями и облили краской цвета российского флага, а также подожгли шины перед зданием.

Об этом сообщает местное издание 24Hamburg, пишет "Европейская правда".

Полиция и пожарные получили сообщение об инциденте после 2 часов ночи 21 мая. На месте экстренные службы обнаружили несколько горящих шин и дымовые шашки. Вдобавок, здание забросали камнями и краской цветов российского флага.

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Фото: Dominick Waldeck

Полиция оцепила зону вокруг посольства и задержала поблизости трех человек, но впоследствии отпустили их из-за нехватки доказательств причастности к инциденту.

Правоохранители выясняют, связано ли нападение на консульство с напряжением между Польшей и Россией на фоне войны РФ против Украины.

 
Фото: Dominick Waldeck

В начале апреля в Гамбурге сообщали о нападении пьяного россиянина на священника украинского прихода УГКЦ.

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Темы: ПольшаГермания
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