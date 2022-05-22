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Швейцарія зняла санкції з "Єврохіму", бо олігарх віддав компанію дружині - ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 22 травня 2022, 16:43

Уряд Швейцарії зняв санкції з російської компанії "Єврохім", після того, як російський олігарх Андрій Мельниченко перестав бути її бенефіціаром і вийшов із ради директорів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Tages Anzeiger із посиланням на лист заступника голови відділу санкцій швейцарського Державного секретаріату економіки (SECO).

За інформацією швейцарської влади, новим бенефіціаром "Єврохіму" стала дружина бізнесмена Олександра Мельниченка.

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З огляду на це, федеральна рада Швейцарії не має доказів, що "компанія контролюється особою, яка перебуває під санкціями", а значить і обмеження щодо компанії мають бути скасовані.

Банки на підставі позиції SECO розблокували рахунки "Єврохіму".

Мельниченко потрапив під санкції ЄС 9 березня разом з іншими бізнесменами, які "надають підтримку та отримують вигоду від уряду Російської Федерації або забезпечують йому суттєве джерело доходу".

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Швейцарія запровадила аналогічні санкції 16 березня. Вони передбачають серед іншого заморожування всіх активів та заборону на в'їзд.

Вже наступного дня після опублікування списку санкцій ЄС — 10 березня — Мельниченко залишив раду директорів Сибірської вугільної енергетичної компанії (СУЕК) і перестав бути бенефіціаром 92,2% її акцій. Того ж дня бізнесмен залишив раду директорів провідного світового виробника добрив EuroChem Group (головна компанія "Єврохім") і перестав бути його бенефіціаром.

Теми: ШвейцаріяРосіясанкції
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