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Швейцария сняла санкции с "Еврохима": олигарх отдал компанию жене – СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 22 мая 2022, 16:43

Правительство Швейцарии сняло санкции с российской компании "Еврохим", после того как российский олигарх  Андрей Мельниченко перестал быть ее бенефициаром и вышел из совета директоров.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Tages Anzeiger со ссылкой на письмо замглавы отдела санкций швейцарского Государственного секретариата экономики (SECO).

По информации швейцарских властей, новым бенефициаром "Еврохима" стала жена бизнесмена Александра Мельниченко.

С учетом этого, у федерального совета Швейцарии нет доказательств, что "компания контролируется лицом, которое находится под санкциями", а значит и ограничения в отношении компании должны быть отменены.

Банки на основании позиции SECO разблокировали счета "Еврохима".

Мельниченко попал под санкции ЕС 9 марта вместе с другими бизнесменами, которые "оказывают поддержку и получают выгоду от правительства Российской Федерации или обеспечивают ему существенный источник дохода".

Швейцария ввела аналогичные санкции 16 марта. Они предусматривают среди прочего заморозку всех активов и запрет на въезд.

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Уже на следующий день после опубликования санкционного списка ЕС — 10 марта — Мельниченко покинул совет директоров Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и перестал быть бенефициаром 92,2% ее акций. В тот же день бизнесмен покинул совет директоров ведущего мирового производителя удобрений EuroChem Group (головная компания "Еврохим") и перестал быть его бенефициаром.

Темы: ШвейцарияРосcиясанкции
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