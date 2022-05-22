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Харківщина: окупанти викрали селищну голову - голова ОВА

Валентина РоманенкоНеділя, 22 травня 2022, 16:44
Харківщина: окупанти викрали селищну голову - голова ОВА
колаж "Суспільного"

Російські окупанти затримали Дворічанську селищну голову Галину Турбабу і не відпускають протягом чотирьох днів.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, якого цитує "Суспільне"

Пряма мова: "До того, як її затримали росіяни, вона вже чотири дні перебуває під, скажімо так, арештом. Це окупована територія".

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Деталі: За словами Синєгубова, про всі такі випадки місцева влада сповіщає Офіс президента та профільне міністерство — з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Очільник Харківщини наголосив, що влада намагається підтримувати зв'язок з головами і старостами, які залишилися на окупованих територіях.

Водночас на великій кількості тимчасово окупованих територій немає зв'язку. "Подекуди вони виходять на територію, де можна зателефонувати", — каже голова адміністрації.

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За словами Синєгубова, під час такого спілкування представники влади повідомляють про ситуацію на фронті та застерігають органи місцевого самоврядування від співпраці з окупантами.

Пряма мова: "Ми спілкуємося про те, які перспективи, як мають вони зараз організовувати ту чи іншу роботу на місцях, від чого слід утриматися для того, щоб не підпасти під ознаки кримінального правопорушення "Державна зрада" в тому числі".

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