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Харьковщина: оккупанты похитили поселкового голову - глава ОВА

Валентина РоманенкоВоскресенье, 22 мая 2022, 16:44
коллаж "Суспільного"

Российские оккупанты задержали Дворичанского поселкового голову Галину Турбабу и не отпускают в течение четырех дней.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, которого цитирует "Суспільне"

Прямая речь: "До того, как ее задержали россияне, она уже четыре дня находится под, скажем так, арестом. Это оккупированная территория".

Детали: По словам Синегубова, обо всех таких случаях местные власти извещают Офис президента и профильное министерство — по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Глава Харьковщины подчеркнул, что власти пытаются поддерживать связь с председателями и старостами, которые остались на оккупированных территориях.

В то же время, на большом количестве временно оккупированных территорий нет связи. "Иногда они выходят на территорию, где можно позвонить", — говорит глава администрации.

По словам Синегубова, в ходе такого общения представители власти сообщают о ситуации на фронте и предостерегают органы местного самоуправления от сотрудничества с оккупантами.

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Прямая речь: "Мы общаемся о том, какие перспективы, как должны они сейчас организовывать ту или иную работу на местах, от чего следует воздержаться, чтобы не подпасть под признаки уголовного правонарушения "Государственная измена" в том числе".

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