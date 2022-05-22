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У Білорусі ховають найманців, які воювали на боці Росії – ГУР

Роман ПетренкоНеділя, 22 травня 2022, 17:05
У Білорусі ховають найманців, які воювали на боці Росії – ГУР
загиблі в україні росіяни, фото ілюстративне

В Білорусі ховають військових національних збройних сил, які підписали контракти з російськими ПВК та брали участь у війні проти України.

Джерело: Головне управління розвідки

Деталі: Розвідка повідомляє, що у кількох населених пунктах Білорусі пройшли похорони військових, які зголосилися укласти контракти з російськими ПВК.

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Зокрема, заходи пройшли в місті Мар’їна гірка Мінської області (базується 5 окрема бригада спеціального призначення).

В Осиповичах Могилівської області (базується 51 змішана артилерійська група) ховали відставного офіцера та колишнього солдата-контрактника.

За даними ГУР, участь у війні проти України непопулярна серед білоруських військових. Втім, є випадки добровільного підписання контрактів з різними російськими ПВК. Основний мотив – гроші.

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Теми: БілорусьвійнаРосіярозвідка
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