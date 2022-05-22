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В Беларуси хоронят наемников, воевавших на стороне России – ГУР

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 мая 2022, 17:05
В Беларуси хоронят наемников, воевавших на стороне России – ГУР
погибшие в украине россияне, фото иллюстративное

В Беларуси хоронят военных национальных вооруженных сил, которые подписали контракты с российскими ПВК и участвовали в войне против Украины.

Источник: Главное управление разведки

Детали: Разведка сообщает, что в нескольких населенных пунктах Беларуси прошли похороны военных, которые согласились заключить контракты с российскими ПИК.

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В частности, мероприятия прошли в городе Марьина горка Минской области (дислоцируется 5 отдельная бригада специального назначения).

В Осиповичах Могилевской области (дислоцируется 51 смешанная артиллерийская группа) хоронили отставного офицера и бывшего солдата-контрактника.

По данным ГУР, участие в войне против Украины непопулярно среди белорусских военных. Впрочем, есть случаи добровольного подписания контрактов с разными российскими ПИКами. Основной мотив – деньги.

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Темы: БеларусьвойнаРосcияразведка
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