В Беларуси хоронят наемников, воевавших на стороне России – ГУР
В Беларуси хоронят военных национальных вооруженных сил, которые подписали контракты с российскими ПВК и участвовали в войне против Украины.
Источник: Главное управление разведки
Детали: Разведка сообщает, что в нескольких населенных пунктах Беларуси прошли похороны военных, которые согласились заключить контракты с российскими ПИК.
В частности, мероприятия прошли в городе Марьина горка Минской области (дислоцируется 5 отдельная бригада специального назначения).
В Осиповичах Могилевской области (дислоцируется 51 смешанная артиллерийская группа) хоронили отставного офицера и бывшего солдата-контрактника.
По данным ГУР, участие в войне против Украины непопулярно среди белорусских военных. Впрочем, есть случаи добровольного подписания контрактов с разными российскими ПИКами. Основной мотив – деньги.