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Віцепрезидент Єврокомісії: малоймовірно, що Путін перекриє газовий кран

"Європейська правда"Неділя, 22 травня 2022, 17:19

Президент Росії Владімір Путін навряд чи перекриє газовий кран Нідерландам чи таким великим країнам, як Італія чи Німеччина.

Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс, пише "Європейська правда" з посиланням на NOS.

"Тому що цим він дуже собі нашкодить", - сказав Тіммерманс.

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За його словами, Путін зараз здебільшого чинить тиск на дрібних покупців. "Він хотів би зберегти на своєму боці великих гравців, тому що це практично єдине джерело доходу, яке в нього залишилося", - сказав віцепрезидент ЄК.

Тіммерманс додав, що Європа шукає інших постачальників газу, щоб згодом стати повністю незалежною від російського газу.

Росія нещодавно відключила газ Польщі, Болгарії та Фінляндії, тому що ці країни відмовилися платити у рублях.

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Нагадаємо, в Єврокомісії заявили, що розрахунки європейських енергетичних компаній з "Газпромом" мають відбуватися у євро

Раніше було припинено електропостачання з Росії до Фінляндії через "труднощі з оплатою".

Теми: ЄврокомісіягазРосія
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