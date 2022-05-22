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Вице-президент Еврокомиссии: маловероятно, что Путин перекроет газовый кран

"Европейская правда"Воскресенье, 22 мая 2022, 17:19

Президент России Владимир Путин вряд ли перекроет газовый кран Нидерландам или таким крупным странам, как Италия или Германия.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

"Потому что этим он сильно себе навредит", — сказал Тиммерманс.

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По его словам, Путин сейчас в основном оказывает давление на мелких покупателей.

"Он предпочел бы сохранить на своей стороне крупных игроков, потому что это практически единственный источник дохода, который у него остался", - сказал вице-президент ЕК.

Тиммерманс добавил, что Европа занята поиском других поставщиков газа, чтобы со временем стать полностью независимой от российского газа.

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Россия недавно отключила газ Польше, Болгарии и Финляндии, потому что эти страны отказались платить в рублях.

В Еврокомиссии заявили, что расчеты европейских энергетических компаний с "Газпромом" должны производиться в евро.

Ранее было прекращено электроснабжение из России в Финляндию из-за "трудностей с оплатой".

Темы: ЕврокомиссиягазРосcия
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