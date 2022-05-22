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Зеленський каже, що на Сході може гинути до 100 військових в день

Роман РоманюкНеділя, 22 травня 2022, 18:02

Президент Володимир Зеленський вважає, що чоловіки призивного віку не мають виїжджати з країни, коли на Сході гине "від 50 до 100 людей в день".

Джерело: брифінг Зеленського із польським президентом Анджеєм Дудою.

Деталі: Журналіст запитала у президента про долю петиції щодо можливості чоловікам виїжджати з країни. Петиція набрала 25 тисяч підписів на сайті президента. 

Пряма мова Зеленського: "Я не знаю, до кого має бути адресована ця петиція. Може, до мене. А можливо її варто адресувати батькам, які втратили своїх синів, котрі ціною життя захистили ту чи іншу область, те чи інше місто? І ви знаєте, що у більшості своїй не свої міста, де вони народились. 

Коли сьогодні, від 50 до 100 людей в день можуть гинути на найскладнішому напрямку, на Сході… Вони захищають нашу державу і нашу незалежність, про яку так всі говорять у світі. 

І коли до мене звертаються з такою петицією, щоб наші чоловіки під час воєнного стану могли поїхати з нашої держави, я вважаю, що це не зовсім до мене петиція.

Це якщо по-людськи. А по закону, у нас є певна кількість часу, щоб відповісти на будь-яку петицію".

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Теми: ЗеленськийвійнаДонбас
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