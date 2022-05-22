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Зеленский говорит, что на Востоке может погибать до 100 военных в день

Роман РоманюкВоскресенье, 22 мая 2022, 18:02

Президент Владимир Зеленский считает, что мужчины призовного возраста не должны уезжать из страны, когда на Востоке погибает "от 50 до 100 человек в день".

Источник: брифинг Зеленского с польским президентом Анджеем Дудой.

Детали: Журналист спросила у президента о судьбе петиции о возможности мужчинам выезжать из страны. Петиция набрала 25 тысяч подписей на сайте президента.

Прямая речь Зеленского: "Я не знаю, к кому должна быть обращена эта петиция. Может быть, ко мне. А может быть, ее следует адресовать родителям, которые потеряли своих сыновей, ценой жизни защитивших ту или иную область, тот или иной город? И вы знаете, что в большинстве своем не свои города, где они родились.

Когда сегодня от 50 до 100 человек в день могут погибать на самом сложном направлении, на Востоке… Они защищают наше государство и нашу независимость, о которой так все говорят в мире.

И когда ко мне обращаются с такой петицией, чтобы наши мужчины во время военного положения могли уехать из нашего государства, я считаю, что это не совсем ко мне петиция.

Это если по-человечески. А по закону, у нас есть определенное количество времени, чтобы ответить на любую петицию".

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Темы: ЗеленскийвойнаДонбасс
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