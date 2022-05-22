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Зеленський розповів, куди поїде після перемоги України

Катерина ТищенкоНеділя, 22 травня 2022, 18:21
Володимир Зеленський і Анджей Дуда у Києві, фото ОП

Президент Володимир Зеленський анонсує, що одним з перших його закордонних візитів після перемоги України у війні проти російської агресії буде візит до польських міст, які особливо допомагали нашій країні.

Джерело: Зеленський на спільному брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою

Пряма мова: "Я, на жаль, не маю можливості сьогодні через війну поїхати в деякі міста, які або існували як гуманітарні хаби, або хаби для постачання зброї, або прекрасні міста, які прийняли наших людей, особливо жінок, дітей. Я не маю сьогодні можливості поїхати і просто подякувати цим людям і цим містам. Але я впевнений, що після того, як ми переможемо, це будуть одні з перших міст, в які я з задоволенням приїду".

Деталі: Зеленський також заявив, що бачить Польщу серед лідерів держав, які допомагатимуть у відбудові України.

"Щоб побудувати Україну з нашими людьми, з новою якістю інфраструктури, нам потрібне об’єднання країн ЄС, Сполучений Штатів, всіх наших друзів. Також ми бачимо Польщу серед лідерів тих країн, які будуть в програмі відбудови України", - сказав він.

Зеленський заявив, що підтримує ідею зустрічі урядовців України та Польщі, які "обов’язково зустрінуться і розглянуть ті чи інші важливі речі".

Президент також зазначив, що було багато моментів, коли вони з Анджеєм Дудою займалися питаннями збройної підтримки України, але про них поки не можна говорити публічно.

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"Ми вдячні Польщі, вони постійно, щоденно, працювали, і особливу роль у зміцненні й постачанні зброї зіграв особисто президент Польської республіки. Після перемоги України, а значить нашої спільної перемоги, ми зможемо згадати багато деталей, багато ночей, коли ми постійно спілкувалися і особисто займалися питаннями тієї чи іншої збройної підтримки України… Це дійсно були дуже складні моменти. Але приємно згадувати, що в такі складні моменти поруч з нами такі друзі, які роблять ці моменти простішими", - сказав Зеленський.

Теми: ЗеленськийПольща
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