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Зеленский рассказал, куда поедет после победы Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 мая 2022, 18:21
Зеленский рассказал, куда поедет после победы Украины
Владимир Зеленский и Анджей Дуда в Киеве, фото ОП

Президент Владимир Зеленский анонсирует, что одним из первых его зарубежных визитов после победы Украины в войне против российской агрессии будет визит в польские города, которые особенно помогали нашей стране.

Источник: Зеленский на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой

Прямая речь: "Я, к сожалению, не имею возможности сегодня из-за войны поехать в некоторые города, которые либо существовали как гуманитарные хабы, либо хабы для снабжения оружием, либо прекрасные города, которые приняли наших людей, особенно женщин, детей. У меня сегодня нет возможности поехать и просто поблагодарить этих людей и эти города. Но я уверен, что после того, как мы победим, это будут одни из первых городов, в которые я с удовольствием приеду".

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Детали: Зеленский также заявил, что видит Польшу среди лидеров государств, которые будут помогать в восстановлении Украины.

"Чтобы построить Украину с нашими людьми, с новым качеством инфраструктуры, нам нужно объединение стран ЕС, Соединенных Штатов, всех наших друзей. Также мы видим Польшу среди лидеров стран, которые будут в программе восстановления Украины", - сказал он.

Зеленский заявил, что поддерживает идею встречи членов правительства Украины и Польши, которые "обязательно встретятся и рассмотрят те или иные важные вещи".

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Президент также отметил, что было много моментов, когда они с Анджеем Дудой занимались вопросами поддержки Украины вооружением, но о них пока нельзя говорить публично.

"Мы благодарны Польше, они постоянно, ежедневно работали, и особую роль в укреплении и поставке оружия сыграл лично президент Польской республики. После победы Украины, а значит, нашей общей победы, мы сможем вспомнить много деталей, много ночей, когда мы постоянно общались и лично занимались вопросами той или иной поддержки Украины вооружением… Это действительно были очень сложные моменты. Но приятно вспоминать, что в такие сложные моменты рядом с нами такие друзья, которые делают эти моменты проще", - сказал Зеленский.

Темы: ЗеленскийПольша
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