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10 країн Європи підтвердили випадки мавпячої віспи

"Європейська правда"Неділя, 22 травня 2022, 18:48

Швейцарія стала десятою європейською країною, яка підтвердила випадки мавпячої віспи.

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

У неділю Ізраїль також підтвердив випадок виявлення хвороби, внаслідок чого загальна кількість країн у світі досягла 14.

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Обидві країни заявили, що виявили по одній інфікованій людині, яка нещодавно подорожувала, але Ізраїль заявив, що розслідує інші підозрілі випадки.

Після того, як спалах був уперше виявлений у Великій Британії, вірус почав виявлятися по всій Європі — випадки були підтверджені закладами охорони здоров'я Іспанії, Португалії, Німеччини, Бельгії, Франції, Нідерландів, Італії та Швеції.

Під час недавнього спалаху в Європі, США, Канаді та Австралії було підтверджено понад 80 випадків.

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Віспа мавп найбільш поширена у віддалених районах Центральної та Західної Африки.Цей спалах застав вчених зненацька, але мавпа віспа не має тенденції легко поширюватися між людьми, і вважається, що ризик для широкого загалу невеликий.

За даними Національної служби охорони здоров'я Британії, хвороба зазвичай протікає протягом кількох тижнів.

У п'ятницю ВООЗ заявила, що останні спалахи стали неочікуваними, оскільки вони відбулися у країнах, де хвороба не є ендемічною. Поки що не зрозуміло, чому так відбувається.

Один з можливих варіантів полягає в тому, що вірус якимось чином мутував, хоча наразі є мало доказів, які б свідчили про те, що це новий штам.

Інший варіант - вірус опинився у сприятливих умовах для розмноження і поширення.

Також зараз мавпяча віспа може поширюватися легше, ніж у минулому, коли широко використовували вакцину проти віспи.

Теми: ЄС
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