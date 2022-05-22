10 стран Европы подтвердили случаи обезьяньей оспы

Швейцария стала десятой европейской страной, подтвердившей случаи обезьяньей оспы.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

В воскресенье Израиль также подтвердил случай обнаружения болезни, в результате чего общее число стран достигло 14.

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Обе страны заявили, что выявили одного инфицированного человека, который недавно путешествовал, но Израиль заявил, что расследует другие подозрительные случаи.

После того, как вспышка была впервые выявлена в Великобритании, вирус начал выявляться по всей Европе — случаи были подтверждены учреждениями здравоохранения Испании, Португалии, Германии, Бельгии, Франции, Нидерландов, Италии и Швеции.

Во время недавней вспышки в Европе, США, Канаде и Австралии было подтверждено более 80 случаев.

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Оспа обезьян наиболее распространена в отдаленных районах Центральной и Западной Африки.

Эта вспышка застала ученых врасплох, но обезьянья оспа не имеет тенденции легко распространяться между людьми, и считается, что риск для широкой общественности невелик.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, болезнь обычно протекает в легкой форме, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель.

В пятницу ВОЗ заявила, что последние вспышки стали неожиданными, поскольку они произошли в странах, где болезнь не является эндемичной. Пока непонятно, почему так происходит.

Один из возможных вариантов заключается в том, что вирус каким-то образом мутировал, хотя пока мало доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что это новый штамм.

Другой вариант – вирус оказался в благоприятных условиях для размножения и распространения.

Также сейчас обезьяна оспа может распространяться легче, чем в прошлом, когда широко использовали вакцину против оспы.