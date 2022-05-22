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10 стран Европы подтвердили случаи обезьяньей оспы

"Европейская правда"Воскресенье, 22 мая 2022, 18:48

Швейцария стала десятой европейской страной, подтвердившей случаи обезьяньей оспы.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

В воскресенье Израиль также подтвердил случай обнаружения болезни, в результате чего общее число стран достигло 14.

Обе страны заявили, что выявили одного инфицированного человека, который недавно путешествовал, но Израиль заявил, что расследует другие подозрительные случаи.

После того, как вспышка была впервые выявлена в Великобритании, вирус начал выявляться по всей Европе — случаи были подтверждены учреждениями здравоохранения Испании, Португалии, Германии, Бельгии, Франции, Нидерландов, Италии и Швеции.

Во время недавней вспышки в Европе, США, Канаде и Австралии было подтверждено более 80 случаев.

Оспа обезьян наиболее распространена в отдаленных районах Центральной и Западной Африки.

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Эта вспышка застала ученых врасплох, но обезьянья оспа не имеет тенденции легко распространяться между людьми, и считается, что риск для широкой общественности невелик.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, болезнь обычно протекает в легкой форме, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель.

В пятницу ВОЗ заявила, что последние вспышки стали неожиданными, поскольку они произошли в странах, где болезнь не является эндемичной. Пока непонятно, почему так происходит.

Один из возможных вариантов заключается в том, что вирус каким-то образом мутировал, хотя пока мало доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что это новый штамм.

Другой вариант – вирус оказался в благоприятных условиях для размножения и распространения.

Также сейчас обезьяна оспа может распространяться легче, чем в прошлом, когда широко использовали вакцину против оспы.

Темы: ЕС
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