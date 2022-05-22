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Придністров'я: росіяни хотіли відновити військовий аеродром, проте все розікрано

Світлана КізіловаНеділя, 22 травня 2022, 18:50
Придністров'я: росіяни хотіли відновити військовий аеродром, проте все розікрано

В окупованому Росією Придністров'ї військові отримали наказ відновити важливий об'єкт, проте виявилося, що на це немає ресурсів – все розікрано корумпованими воєначальниками РФ.

Джерело: голова Одеської ОДА (ОВА) Максим Маркенко у Telegram

Пряма мова: "За наявною інформацією, у Придністров'ї російський контингент отримав завдання відновити військовий аеродром та техніку в Тирасполі. Але, здається, за багато років, які провели російські війська у Придністров'ї, все що вони зробили – це пропили усі залишки військової техніки та апаратури.

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Тому виявилося, що відновлювати там нічого і нічим. При цьому за документами - усі запасні частини були в наявності".

Деталі: Марченко додав, що чергові спроби росіян загострити обстановку у регіоні були зруйновані корупцією та халатністю місцевих російських начальників.

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Теми: Придністров'яОдеська область
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