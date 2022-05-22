Приднестровье: россияне хотели восстановить военный аэродром, однако все разворовано
В оккупированном Россией Приднестровье военные получили приказ восстановить важный объект, однако оказалось, что на это нет ресурсов – все разворовано коррумпированными военачальниками РФ.
Источник: глава Одесской ОГА (ОВА) Максим Маркенко в Telegram
Прямая речь: "По имеющейся информации, в Приднестровье российский контингент получил задачу восстановить военный аэродром и технику в Тирасполе. Но, кажется, за многие годы, которые провели российские войска в Приднестровье, все что они сделали - это пропили все остатки военной техники и аппаратуры.
Поэтому оказалось, что восстанавливать там нечего и нечем. При этом по документам все запасные части были в наличии".
Детали: Марченко добавил, что очередные попытки россиян обострить обстановку в регионе были разрушены коррупцией и халатностью местных российских начальников.