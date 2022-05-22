Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти намагаються наступати на Бахмутському і Донецькому напрямках – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 22 травня 2022, 18:54
фото Генштабу ЗСУ

Окупанти продовжують ведення наступальних дій на сході України, завдають ракетних та авіаційних ударів по території України.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Деталі: На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на створенні умов для відновлення наступу. Продовжили обстріли населених пунктів по лінії зіткнення. На окремих ділянках намагалися провести розвідку боєм, зазнали втрат та відступили.

На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв населені пункти Лиман, Закітне, Озерне та Діброва. Продовжував вогневий вплив на позиції підрозділів Сил оборони.

На Сєвєродонецькому напрямку противник вів бойові дії в районі населеного пункту Прудівка. Підрозділи окупантів також намагалися вести наступ з метою захоплення населеного пункту Олександрівка, успіху не мали.

Із мінометів та ствольної артилерії ворог продовжив обстріли позицій Сил оборони вздовж лінії зіткнення на зазначеному напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів. Вели бойові дії в районі населених пунктів Тошківка, Комишуваха, Трипілля та Василівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксується зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог здійснює перегрупування для посилення окремих напрямків.

На Сіверському напрямку ворог посилює контроль ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях. Противник проводить демонстраційні дії з метою запобігання переміщенню резервів українських військ до Східної операційної зони. Продовжує обстріли населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури в Сумській та Чернігівський областях.

На Харківському напрямку ворог протягом доби активних дій не проводив. Посилив поліцейсько-адміністративний режим на тимчасово захоплених територіях.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичні артилерійські обстріли позицій українських військ. Для підвищення оперативності перекидання військ та вантажів проводяться заходи з відновлення залізничної інфраструктури у районі населеного пункту Куп’янськ.

На Волинському та Поліському, а також Південнобузькому противник активних бойових дій не проводив. На Бессарабському напрямку, на території Придністровського регіону Республіки Молдова, обстановка залишається напруженою. У Чорноморській та Азовській морській зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції районів бойових дій та блокування цивільного судноплавства.

Теми: Збройні силивійна
Головне сьогодні

відеоМедведчук дав покази проти Порошенка - СБУ

Білорусь веде розвідку і розгортає на кордоні з Україною додаткові підрозділи – зведення

Окупанти готуються до відновлення наступу на південному напрямку – американські експерти

Мединський знову нарікає, що переговори блокує Україна

YouTube видалив понад 9 тисяч каналів та 70 тисяч відео про війну в Україні

ЄС у червні повинен відкрити двері перед Україною - Дуда

Усі новини...
Збройні сили
Білорусь веде розвідку і розгортає на кордоні з Україною додаткові підрозділи – зведення
На сході за тиждень ЗСУ знищили більше 200 одиниць техніки РФ, в тому числі 3 літаки
Росіяни хотіли закидати українців шапками, але загубили і шапки, і техніку, тікаючи від ЗСУ – Дуда
Останні новини
10:40
В Естонії спрогнозували, як українські біженці допоможуть загальмувати скорочення населення
10:36
Мережа джинсового одягу Levi Strauss & Co остаточно покине російський ринок – ЗМІ
10:16
фотоМерія Маріуполя поіменно показала зрадників з ОПЗЖ
10:03
відеоМедведчук дав покази проти Порошенка - СБУ
09:58
Байден: Росія повинна заплатити довготривалу ціну за варварство в Україні
09:55
Австрія вже заморозила 254 мільйони євро активів підсанкційних російських олігархів
09:49
Українці продовжують активно повертатися з-за кордону – ДПСУ
09:32
Байден готовий застосувати військову силу у разі нападу Китаю на Тайвань
09:26
У квітні пасажиропотік російських авіакомпаній знизився на 30%
09:18
Прем’єр Польщі: мир в Україні є метою, але не за будь-яку ціну
Усі новини...