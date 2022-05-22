Окупанти намагаються наступати на Бахмутському і Донецькому напрямках – Генштаб

Окупанти продовжують ведення наступальних дій на сході України, завдають ракетних та авіаційних ударів по території України.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Деталі: На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на створенні умов для відновлення наступу. Продовжили обстріли населених пунктів по лінії зіткнення. На окремих ділянках намагалися провести розвідку боєм, зазнали втрат та відступили.

На Донецькому напрямку противник намагається прорвати оборону українських військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв населені пункти Лиман, Закітне, Озерне та Діброва. Продовжував вогневий вплив на позиції підрозділів Сил оборони.

На Сєвєродонецькому напрямку противник вів бойові дії в районі населеного пункту Прудівка. Підрозділи окупантів також намагалися вести наступ з метою захоплення населеного пункту Олександрівка, успіху не мали.

Із мінометів та ствольної артилерії ворог продовжив обстріли позицій Сил оборони вздовж лінії зіткнення на зазначеному напрямку.

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На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів. Вели бойові дії в районі населених пунктів Тошківка, Комишуваха, Трипілля та Василівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксується зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог здійснює перегрупування для посилення окремих напрямків.

На Сіверському напрямку ворог посилює контроль ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях. Противник проводить демонстраційні дії з метою запобігання переміщенню резервів українських військ до Східної операційної зони. Продовжує обстріли населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури в Сумській та Чернігівський областях.

На Харківському напрямку ворог протягом доби активних дій не проводив. Посилив поліцейсько-адміністративний режим на тимчасово захоплених територіях.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює систематичні артилерійські обстріли позицій українських військ. Для підвищення оперативності перекидання військ та вантажів проводяться заходи з відновлення залізничної інфраструктури у районі населеного пункту Куп’янськ.

На Волинському та Поліському, а також Південнобузькому противник активних бойових дій не проводив. На Бессарабському напрямку, на території Придністровського регіону Республіки Молдова, обстановка залишається напруженою. У Чорноморській та Азовській морській зонах корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції районів бойових дій та блокування цивільного судноплавства.