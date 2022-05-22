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Оккупанты пытаются наступать на Бахмутском и Донецком направлениях – Генштаб

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 мая 2022, 18:54
Оккупанты пытаются наступать на Бахмутском и Донецком направлениях – Генштаб
фото Генштаба ВСУ

Оккупанты продолжают ведение наступательных действий на востоке Украины, наносят ракетные и авиационные удары по территории Украины.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на создании условий для возобновления наступления. Продолжили обстрелы населенных пунктов по линии столкновения. На отдельных участках пытались провести разведку боем, понесли потери и отступили.

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На Донецком направлении противник пытается прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял населенные пункты Лиман, Закотное, Озерное и Диброва. Продолжал огневое влияние на позиции подразделений Сил обороны.

На Северодонецком направлении противник вел боевые действия в районе населенного пункта Прудовка. Подразделения оккупантов также пытались вести наступление с целью захвата населенного пункта Александровка, успеха не имели.

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Из минометов и ствольной артиллерии враг продолжил обстрелы позиций сил обороны вдоль линии столкновения на указанном направлении.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих подразделений. Вели боевые действия в районе населенных пунктов Тошковка, Камышеваха, Триполье и Васильевка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируется понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг осуществляет перегруппировку для усиления отдельных направлений.

На Северском направлении враг ужесточает контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Противник проводит демонстрационные действия с целью предотвращения перемещения резервов украинских войск в Восточную операционную зону. Продолжает обстрелы населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры в Сумской и Черниговской областях.

На Харьковском направлении враг в течение суток не проводил активных действий. Усилил полицейско-административный режим на временно захваченных территориях.

На Слобожанском направлении враг производит систематические артиллерийские обстрелы позиций украинских войск. Для повышения оперативности переброски войск и грузов проводятся мероприятия по восстановлению железнодорожной инфраструктуры в районе населенного пункта Купянск.

На Волынском и Полесском, а также Южнобужском противник активных боевых действий не проводил. На Бессарабском направлении, на территории Приднестровского региона Молдовы, обстановка остается напряженной. В Черноморской и Азовской морской зонах корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий и блокированию гражданского судоходства.

Темы: Вооруженные силывойна
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