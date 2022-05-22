Вступ України до ЄС може тривати 15 чи 20 років - французький міністр

Французький міністр у європейських справах Клеман Бон вважає, що процес вступу України до Євросоюзу може тривати 15 чи 20 років.

Про це пише Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

"Ви маєте бути чесними… Якщо ми говоримо, що Україна вступить до ЄС через 6 місяців, 1 рік чи 2 роки, ми брешемо. Це не правда. Це, напевно, 15 чи 20 років, це дуже довго", - сказав Бон в ефірі Radio J.

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Він вважає, що Києву слід увійти до запропонованої президентом Еммануелем Макроном європейської політичної спільноти.

"Я не хочу, щоб українцям продавали ілюзії та брехню. Якщо ми скажемо українцям: "Ласкаво просимо до ЄС", але ви не читали у договорі, у виносці "Здрастуйте, це через 15 років", я думаю, що будуть розчарування для цілого покоління українського народу", — сказав міністр.

"Тим часом ми зобов’язані запропонувати українцям політичний проєкт, до якого вони можуть увійти", — продовжив міністр-делегат, захищаючи проєкт, запропонований Макроном.

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"Ця ідея доповнює ЄС і може запропонувати політичний та конкретний проєкт країнам, які не входять до серця ЄС та хочуть зблизитися з нами", - зазначив він.

Нагадаємо, Макрон 9 травня анонсував створення нового формату співпраці європейських держав, який був би відкритим у тому числі для України та Британії.

Ця ініціатива викликала гостру реакцію Києва – в ній побачили спробу знайти заміну для статусу кандидата у члени ЄС.