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Вступление Украины в ЕС может занять 15 или 20 лет - французский министр

"Европейская правда"Воскресенье, 22 мая 2022, 19:13

Французский министр по европейским делам Клеман Бон считает, что процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

"Вы должны быть честными…Если мы говорим, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, 1 год или 2 года, мы лжем. Это неправда. Это, наверное, 15 или 20 лет, это очень долго", — сказал Клеман Бон в эфире Radio J.

Он считает, что Киеву следует войти в предложенное президентом Эммануэлем Макроном европейское политическое сообщество.

"Я не хочу, чтобы украинцам продавали иллюзии и ложь. Если мы скажем украинцам: "Добро пожаловать в ЕС", но вы не читали в договоре, в сноске "Здравствуйте, это через 15 лет", я думаю, что будут разочарования для целого поколения украинского народа", — сказал министр.

"Тем временем мы обязаны предложить украинцам политический проект, в который они могут войти", — продолжил министр-делегат, защищая проект, предложенный Макроном.

"Эта идея дополняет ЕС и может предложить политический и конкретный проект странам, которые не входят в сердце ЕС и хотят сблизиться с нами", - отметил он.

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Напомним, Эммануэль Макрон 9 мая анонсировал создание нового формата сотрудничества европейских государств, который был бы открыт, в том числе, для Украины и Британии.

Эта инициатива вызвала острую реакцию Киева – в ней увидели попытку найти замену статусу кандидата в члены ЕС.

Темы: евроинтеграцияЕСФранция
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