ЄС у червні повинен відкрити двері перед Україною - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна Європейський союз повинен відкрити двері перед Україною.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, пише "Європейська правда".

"Великий заклик до всього Європейського Союзу, до лідерів ЄС: сьогодні Україна потребує нашого сигналу, відкриття європейських дверей для держави, для українського суспільства, яке хоче бути частиною європейських спільнот", - сказав Дуда.

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Він додав, що ухвалення рішення щодо статусу України як кандидата на вступ до ЄС на саміті у червні має величезне значення.

Дуда також заявив про необхідність посилювати санкційний тиск на Росію.

"Яким чином світ мирним шляхом може допомогти у закінченні війни? Лише санкціями, лише твердий тиск, лише ізолюючи Росію, викидаючи її з міжнародної спільноти, економічної. Це й питання шостого пакета санкцій в рамках Європейського Союзу, який мусить бути запроваджений. Це дуже важливе питання. Тут я звертаюся до тих, хто має ще сьогодні сумніви: забудьте про бізнес як звичайно", - додав Дуда.

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Він додав, що необхідно створити такі умови, коли війна повністю перестане бути вигідною для Росії і буде загрозою для неї самої.

"Окрім економічних санкцій - постійно політично престижні санкції: виключення Росії з різного роду міжнародних організацій, виключення з міжнародних спортивних об'єднань, виключення з престижних світових подій. Це повинні бути скоординовані дії", - підкреслив польський президент.

Раніше Зеленський заявив, що Україна повинна отримати статус кандидата в Євросоюзі і вважає некоректними пропозиції альтернативних рішень.

Нагадаємо, Еммануель Макрон 9 травня анонсував створення нового формату співпраці європейських держав, який був би відкритим у тому числі для України та Британії.

Ця ініціатива викликала гостру реакцію Києва – в ній побачили спробу знайти заміну для статусу кандидата у члени ЄС.