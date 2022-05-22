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ЕС в июне должен открыть двери перед Украиной - Дуда

"Европейская правда"Воскресенье, 22 мая 2022, 19:15
ЕС в июне должен открыть двери перед Украиной - Дуда
Анджей Дуда и Владимир Зеленский в Киеве 22 мая, фото ОП

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина Европейский союз должен открыть двери перед Украиной.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, пишет "Европейская правда".

"Большой призыв ко всему Европейскому Союзу, к лидерам ЕС: сегодня Украина нуждается в нашем сигнале, открытии европейских дверей для государства, для украинского общества, которое хочет быть частью европейских сообществ", - сказал Дуда.

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Он добавил, что принятие решения о статусе Украины как кандидате на вступление в ЕС на саммите в июне имеет огромное значение.

"Прошу задуматься повсюду там, где были до сих пор сомнения. Страны, стремящиеся к Европейскому Союзу, должны получить четкий сигнал, что двери в ЕС открыты", - отметил польский президент.

Дуда также заявил о необходимости усиливать санкционное давление на Россию.

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"Каким образом мир мирным путем может помочь в окончании войны? Только санкциями, только твердое давление, только изолируя Россию, выбрасывая ее из международного сообщества, экономического. Это и вопрос шестого пакета санкций в рамках Европейского Союза, который должен быть введен. Это очень важный вопрос. Здесь я обращаюсь к тем, кто еще сегодня сомневается: забудьте о бизнесе как обычно", - добавил Дуда.

Ранее Зеленский заявил, что Украина должна получить статус кандидата на членство в Евросоюзе и считает некорректными предложения альтернативных решений.

Напомним, Эммануэль Макрон 9 мая анонсировал создание нового формата сотрудничества европейских государств, который был бы открыт в том числе для Украины и Британии.

Эта инициатива вызвала острую реакцию Киева – в ней увидели попытку найти замену статусу кандидата в члены ЕС.

Темы: ПольшаЕС
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