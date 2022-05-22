У Празі відбувся парад вишиванок, українці дякували Чехії за допомогу
У Празі в неділю відбувся парад вишиванок, під час якого сотні українців несли в руках плакати зі словами вдячності Чехії за гостинність та допомогу.
Про це повідомило посольство України в Чехії, яке виступило організатором події, пише "Європейська правда".
Парад вишиванок у чеській столиці проходить вже кілька років поспіль в третю неділю травня.
У неділю довга колона вишиванок пройшлася старим празьким містом аж до пам'ятника покровителя Чехії – святого Вацлава, де учасники ходи заспівали чеський та український гімни.
Десятимільйонна Чехія входить в п’ятірку найбільших донорів України щодо військової допомоги. Тимчасовий прихисток у цій країні також знайшли понад 300 тисяч українців.
У руках українців були також прапори України й прапори ЄС, а також лунали заклики надати нашій державі статус кандидата в ЄС.
Нагадаємо, чеський уряд презентував зміни до закону про проживання у Чехії біженців з України.
Зокрема, поправки забороняють надавати тимчасовий захист громадянам Європейського Союзу. Ця норма стосується українських ромів, значна частина яких мають угорське громадянство, які прибули у Чехію через вищі соціальні виплати.