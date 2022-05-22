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У Празі відбувся парад вишиванок, українці дякували Чехії за допомогу

"Європейська правда"Неділя, 22 травня 2022, 20:18

У Празі в неділю відбувся парад вишиванок, під час якого сотні українців несли в руках плакати зі словами вдячності Чехії за гостинність та допомогу.

Про це повідомило посольство України в Чехії, яке виступило організатором події, пише "Європейська правда".

Парад вишиванок у чеській столиці проходить вже кілька років поспіль в третю неділю травня.

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У неділю довга колона вишиванок пройшлася старим празьким містом аж до пам'ятника покровителя Чехії – святого Вацлава, де учасники ходи заспівали чеський та український гімни.

Десятимільйонна Чехія входить в п’ятірку найбільших донорів України щодо військової допомоги. Тимчасовий прихисток у цій країні також знайшли понад 300 тисяч українців.

 

У руках українців були також прапори України й прапори ЄС, а також лунали заклики надати нашій державі статус кандидата в ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, чеський уряд презентував зміни до закону про проживання у Чехії біженців з України.

Зокрема, поправки забороняють надавати тимчасовий захист громадянам Європейського Союзу. Ця норма стосується українських ромів, значна частина яких мають угорське громадянство, які прибули у Чехію через вищі соціальні виплати.

Теми: Чехія
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