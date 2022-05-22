Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Праге состоялся парад вышиванок, украинцы благодарили Чехию за помощь

"Европейская правда"Воскресенье, 22 мая 2022, 20:18

В Праге в воскресенье состоялся парад вышиванок, во время которого сотни украинцев несли в руках плакаты со словами благодарности Чехии за гостеприимство и помощь.

Об этом сообщило посольство Украины в Чехии, выступившее организатором события, пишет "Европейская правда".

Парад вышиванок в чешской столице проходит уже несколько лет подряд в третье воскресенье мая.

 

В воскресенье длинная колонна вышиванок прошлась по старому пражскому городу вплоть до памятника покровителя Чехии – святого Вацлава, где участники шествия спели чешский и украинский гимны.

Десятимиллионная Чехия входит в пятерку крупнейших доноров Украины по военной помощи. Временное убежище в этой стране также нашли более 300 тысяч украинцев.

 

В руках украинцев были также флаги Украины и флаги ЕС, а также звучали призывы предоставить нашему государству статус кандидата в ЕС.

Напомним, чешское правительство представило изменения в закон о проживании в Чехии беженцев из Украины.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, поправки запрещают оказывать временную защиту гражданам Европейского Союза. Эта норма касается украинских ромов, значительная часть которых имеют венгерское гражданство, прибывших в Чехию из-за более высоких социальных выплат.

Темы: Чехия
Главное сегодня

Оккупанты готовятся к возобновлению наступления на южном направлении – американские эксперты

Мединский снова сетует, что переговоры блокирует Украина

YouTube удалил более 9 тысяч каналов и 70 тысяч видео о войне в Украине

ЕС в июне должен открыть двери перед Украиной - Дуда

В Дагестане выпускница на школьной линейке выкрикнула "Путин – черт"

Вступление Украины в ЕС может занять 15 или 20 лет - французский министр

Все новости...
Чехия
Чехия пострадала от сильных штормов с градом
Чехия меняет правила размещения украинских беженцев
Чехия хочет продолжить чрезвычайное положение из-за беженцев из Украины
Последние новости
05:30
Аргентина заявила о первом случае с подозрением на обезьянью оспу
04:36
ООН: В мире – более 100 млн беженцев
03:53
Харьков: из-под 98 завалов спасатели извлекли 150 тел
03:32
В Васильевке на Запорожье оккупантов больше, чем местных жителей – ОВА
02:35
У Байдена заявили, что России не удастся сорвать поставки оружия в Украину
01:44
На усиление врага в Черном море идет новейший корабль "Адмирал Макаров" – ОК "Юг"
01:14
Оккупанты готовятся к возобновлению наступления на южном направлении – американские эксперты
00:25
Бельгия первой в мире вводит карантин для больных обезьяньей оспой – СМИ
23:27
Зеленский хочет "убрать давление прошлого" из отношений с соседями, которые не оккупанты
22:54
В Россию прибыли специалисты из Сирии для разработки опасных бочковых бомб – the Guardian
Все новости...