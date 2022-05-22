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В Праге состоялся парад вышиванок, украинцы благодарили Чехию за помощь

"Европейская правда"Воскресенье, 22 мая 2022, 20:18

В Праге в воскресенье состоялся парад вышиванок, во время которого сотни украинцев несли в руках плакаты со словами благодарности Чехии за гостеприимство и помощь.

Об этом сообщило посольство Украины в Чехии, выступившее организатором события, пишет "Европейская правда".

Парад вышиванок в чешской столице проходит уже несколько лет подряд в третье воскресенье мая.

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В воскресенье длинная колонна вышиванок прошлась по старому пражскому городу вплоть до памятника покровителя Чехии – святого Вацлава, где участники шествия спели чешский и украинский гимны.

Десятимиллионная Чехия входит в пятерку крупнейших доноров Украины по военной помощи. Временное убежище в этой стране также нашли более 300 тысяч украинцев.

 

В руках украинцев были также флаги Украины и флаги ЕС, а также звучали призывы предоставить нашему государству статус кандидата в ЕС.

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Напомним, чешское правительство представило изменения в закон о проживании в Чехии беженцев из Украины.

В частности, поправки запрещают оказывать временную защиту гражданам Европейского Союза. Эта норма касается украинских ромов, значительная часть которых имеют венгерское гражданство, прибывших в Чехию из-за более высоких социальных выплат.

Темы: Чехия
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