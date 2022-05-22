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Президент Австрії оголосив, що балотуватиметься на другий термін

"Європейська правда"Неділя, 22 травня 2022, 20:40

Президент Австрії Олександр Ван дер Беллен оголосив у неділю, що балотуватиметься на переобрання цього року на другий шестирічний термін, що, ймовірно, обмежить кількість кандидатів.

Про це пише Kurier, повідомляє "Європейська правда".

"Мене звуть Олександр Ван дер Беллен. Я балотуюсь на пост президента. Я прошу вашої підтримки та вашого голосу", - сказав він у відео, розміщеному в Інтернеті в неділю.

78-річний Ван дер Беллен має високу популярність і зміг вміло перенести періоди потрясінь, включаючи скандальний розпад керівної коаліції між консервативною Народною партією (OVP) та ультраправою Партією свободи у 2019 році.

Високопоставлені члени двох найбільших партій у парламенті, OVP та соціал-демократів, заявили, що, швидше за все, вони не висуватимуть кандидатів, якщо він висуне свою кандидатуру.

Австрійські президенти відіграють здебільшого церемоніальну роль, але вони спостерігають за періодами кризи та перехідного періоду та мають право відправляти у відставку уряд.

Датою президентських виборів може бути  9 жовтня 2022 року, у разі необхідності буде проведений другий тур.

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Теми: Австріявибори
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