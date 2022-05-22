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Президент Австрии объявил, что будет баллотироваться на второй срок

"Европейская правда"Воскресенье, 22 мая 2022, 20:40

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен объявил в воскресенье, что баллотируется на переизбрание в этом году на второй шестилетний срок, что, вероятно, ограничит число кандидатов.

Об этом пишет Kurier, сообщает "Европейская правда".

"Меня зовут Александр Ван дер Беллен. Я баллотируюсь на пост президента. Я прошу вашей поддержки и вашего голоса", — сказал он в видео, размещенном в Интернете в воскресенье.

78-летний Ван дер Беллен имеет высокую популярность и смог ​​умело перенести периоды потрясений, включая скандальный распад правящей коалиции между консервативной Народной партией (OVP) и ультраправой Партией свободы в 2019 году.

Высокопоставленные члены двух крупнейших партий в парламенте, OVP и социал-демократов, заявили, что, скорее всего, они не будут выдвигать кандидатов, если он выдвинет свою кандидатуру.

Австрийские президенты играют в основном церемониальную роль, но они наблюдают за периодами кризиса и переходного периода и имеют право отправлять в отставку правительство.

Датой президентских выборов может быть 9 октября 2022 года, в случае необходимости будет проведен второй тур.

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Темы: Австриявиборы
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