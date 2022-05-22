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Албанія придбала протитанкові комплекси Javelin

"Європейська правда"Неділя, 22 травня 2022, 21:07

Міністр оборони Албанії Ніко Пелеші повідомив, що країна придбала протитанкові ракети Javelin для зміцнення своєї оборони.

Про це повідомляє "Балканський оглядач", пише "Європейська правда".

"Албанія буде оснащена новими протитанковими ракетами типу Javelin, які виробляє світовий гігант Lockheed Martin. Ця зброя, як сучасна, так і ефективна, радіусом до 4 км, є лише одним із етапів поточного процесу модернізації Збройних сил Албанії завдяки підтримці та співпраці зі стратегічними союзниками, Сполученими Штатами", - заявив міністр.

В свою чергу Lockheed Martin повідомила, що армія США нещодавно уклала два контракти на виробництво ракет Javelin та супутнього обладнання та послуг загальною вартістю 309 мільйонів доларів.

Ці контракти включають понад 1300 універсальних протитанкових і багатоцільових керованих ракетних систем Javelin. Фінансування відбувається за рахунок нещодавнього Закону про додаткові асигнування для України та замовлення для кількох міжнародних замовників, включаючи Норвегію, Албанію, Латвію та Таїланд.

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Теми: Албанія
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