Албания приобрела противотанковые комплексы Javelin

Министр обороны Албании Нико Пелеши сообщил, что страна приобрела противотанковые ракеты Javelin для укрепления своей обороны.

Об этом сообщает "Балканский обозреватель", пишет "Европейская правда".

"Албания будет оснащена новыми противотанковыми ракетами типа Javelin, которые производит мировой гигант Lockheed Martin. Это оружие, как современное, так и эффективное, радиусом до 4 км, является лишь одним из этапов текущего процесса модернизации Вооруженных сил Албании благодаря поддержке и сотрудничеству со стратегическими союзниками, Соединенными Штатами", - заявил министр.

Lockheed Martin сообщила, что армия США недавно заключила два контракта на производство ракет Javelin и сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью 309 миллионов долларов.

Эти контракты включают более 1300 универсальных противотанковых и многоцелевых управляемых ракетных систем Javelin.

Финансирование происходит за счет недавнего Закона о дополнительных ассигнованиях для Украины и заказах для нескольких международных заказчиков, включая Норвегию, Албанию, Латвию и Таиланд.