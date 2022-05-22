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Австрія вже знайшла 254 млн євро активів підсанкційних російських олігархів

"Європейська правда"Неділя, 22 травня 2022, 21:51

Австрійська влада відстежила 254 мільйони євро активів, що належать підсанкційним росіянам.

Про це заявили в офісі канцлера Австрії, пише "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

В Австрії для відстеження активів було створено міжвідомчу цільову групу, до складу якої увійшли Управління захисту Конституції, Національний банк, Управління фінансового ринку та ряд міністерств.

Їм вдалося виявити 97 рахунків, на яких розміщено активи на суму 254 мільйони євро.

"Це більш ніж у два рази більше, ніж Німеччина змогла повідомити станом на березень 2022 року", - йдеться у пресрелізі канцелярії.

Крім того, слідчим вдалося виявити п'ять записів у земельній книзі, які призначалися для приховування активів.

В даний час розслідуються інші підозрілі випадки, але пошук активів, що перебувають під санкціями, значно утруднений через створення міжнародних компаній, трастових компаній та підставних осіб.

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"Коли російські олігархи чи їхні організації підтримують війну проти України, вони мають причетність до звірств, які там відбуваються. Тому відповідь Європейського Союзу на це була чіткою і недвозначною, з жорсткими санкціями проти низки олігархів та їх активів. Цими заходами ми вдаримо по олігархах саме там, де їм боляче: по їхніх грошах. Австрія зробить все, щоб ввести в дію санкції проти паліїв війни та прихильників Путіна без жодних "якщо" та "але", - заявив канцлер Карл Негаммер.

Нагадаємо, у розпорядженні влади Фінляндії знаходиться заморожене майно росіян, що потрапили під санкції, на суму як мінімум 76 мільйонів євро.

Теми: АвстріясанкціїРосія
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