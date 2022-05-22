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Австрия уже нашла 254 млн евро активов подсанкционных российских олигархов

"Европейская правда"Воскресенье, 22 мая 2022, 21:51

Австрийские власти отследили 254 миллиона евро активов, принадлежащих подсанкционным россиянам.

Об этом заявили в офисе канцлера Австрии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

В Австрии для отслеживания активов была создана межведомственная целевая группа, в состав которой вошли Управление по защите Конституции, Национальный банк, Управление финансового рынка и ряд министерств.

Им удалось выявить 97 счетов, на которых размещены активы на сумму 254 миллиона евро.

"Это более чем в два раза больше, чем Германия смогла сообщить по состоянию на март 2022 года", — говорится в пресс-релизе канцелярии.

Кроме того, следователям удалось выявить пять записей в земельной книге, которые предназначались для сокрытия активов.

В настоящее время расследуются другие подозрительные случаи, но поиск активов, находящихся под санкциями, значительно затруднен из-за создания международных компаний, трастовых компаний и подставных лиц.

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"Когда российские олигархи или их организации поддерживают войну против Украины, они причастны к зверствам, которые там происходят. Поэтому ответ Европейского Союза на это был четким и недвусмысленным, с жесткими санкциями против ряда олигархов и их активов. Этими мерами мы ударим по олигархам именно там, где им больно: их деньгам. Австрия сделает все, чтобы ввести в действие санкции против поджигателей войны и сторонников Путина без всяких "если" и "но", - заявил канцлер Карл Нехаммер.

Напомним, в распоряжении властей Финляндии находится замороженное имущество попавших под санкции россиян на сумму как минимум 76 миллионов евро.

Темы: АвстриясанкцииРосcия
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