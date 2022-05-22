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Глава МЗС Фінляндії: переговори з Туреччиною щодо НАТО можуть тривати тижні

"Європейська правда"Неділя, 22 травня 2022, 21:51

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто вважає, що проблеми з Туреччиною щодо вступу до НАТО буде вирішено, але не обіцяє швидкого прогресу у переговорах.

Про це пише Yle, повідомляє "Європейська правда".

"Кілька днів тому я сказав, що це, як мінімум, питання днів. Як запобіжний захід тепер можна сказати, що це може зайняти кілька тижнів", - сказав Хаавісто.

Хаавісто зазначив, що крайнім терміном є саміт НАТО в Мадриді наприкінці червня. "Я оптимістично налаштований, що проблеми буде вирішено, але може пройти якийсь час", - сказав він.

Список вимог Туреччини включає екстрадицію людей, класифікованих Анкарою як терористи, та ослаблення ембарго на постачання зброї.

За словами Хаавісто, Фінляндія могла б, наприклад, запевнити Туреччину в тому, що уважніше стежитиме за зв'язками терористів з Робочою партією Курдистану.

"Такі гарантії, безумовно, можна дати Туреччині. Оскільки РПК вважається терористичною організацією в Європі, ми не маємо допустити терористичної діяльності й у Фінляндії", - сказав він.

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Однак міністр зазначив, що Фінляндія не може видати Туреччині членів РПК або людей, які, ймовірно, пов'язані з цією організацією, без правосуддя.

"Політичні рішення не можуть впливати на функціонування судової системи. Це є основним принципом", - сказав він.

Нагадаємо, президент Туреччини Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив лідерам Швеції та Фінляндії умови їхнього вступу до НАТО.

Після цього Ердоган провів переговори з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Детальніше читайте у статтях "Що змінює для України вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу", а також у поясненні "А Ердоган проти: навіщо Туреччині блокувати розширення НАТО"

Теми: ФінляндіяТуреччина
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