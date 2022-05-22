Глава МИД Финляндии: переговоры с Турцией по НАТО могут длиться недели

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что проблемы с Турцией относительно вступления в НАТО будут решены, но не обещает быстрого прогресса в переговорах.

Об этом пишет Yle, сообщает "Европейская правда".

"Несколько дней назад я сказал, что это как минимум вопрос дней. В качестве меры предосторожности теперь можно сказать, что это может занять несколько недель", - сказал Хаависто.

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Хаависто отметил, что крайним сроком является саммит НАТО в Мадриде в конце июня. "Я оптимистично настроен, что проблемы будут решены, но может пройти какое-то время", - сказал он.

Список требований Турции включает экстрадицию людей, классифицированных Анкарой как террористы, и ослабление эмбарго на поставки оружия.

По словам Хаависто, Финляндия могла бы, например, заверить Турцию в том, что будет более внимательно следить за связями террористов с Рабочей партией Курдистана.

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"Такие гарантии, безусловно, можно дать Турции. Поскольку РПК считается террористической организацией в Европе, мы не должны допустить террористической деятельности и в Финляндии", - сказал он.

Однако министр отметил, что Финляндия не может выдать Турции членов РПК или людей, предположительно связанных с этой организацией, без правосудия.

"Политические решения не могут влиять на функционирование судебной системы. Это основоположный принцип", - сказал он.

Напомним, президент Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу назвал лидерам Швеции и Финляндии условия их вступления в НАТО.

Подробнее читайте в статьях "Что меняет для Украины вступление Финляндии и Швеции в Альянс", а также в объяснении "А Эрдоган против: зачем Турции блокировать расширение НАТО"