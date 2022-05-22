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"Ман Сіті" стали чемпіонами Прем’єр-ліги: Зінченко в сльозах присвятив перемогу Україні

Денис КарловськийНеділя, 22 травня 2022, 22:08
Ман Сіті стали чемпіонами Прем’єр-ліги: Зінченко в сльозах присвятив перемогу Україні
Олександр Зінченко з кубком АПл 22 травня. фото: getty images

Олександр Зінченко допоміг асистом забити гол проти "Астон Вілли" й здобути повторно кубок англійської Прем’єр-ліги для свого клубу "Манчестер Сіті", а після матчу, огорнувшись синьо-жовтим стягом, присвятив звитягу Україні.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: У першому таймі рахунок був 0:2 на користь "Астон Вілли", проте вже в другому – "Ман Сіті" трьома голами втримав першість в англійській Прем’єр-лізі.

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Зінченко взяв безпосередню участь у чемпіонській перемозі "Ман Сіті". За рахунку 1:2 українець оформив асист на Родрі в епізоді з другим забитим м'ячем.

Наприкінці під час святкувань своєї команди Зінченко огорнув кубок АПЛ синьо-жовтим прапором, з яким вийшов на поле після перемоги. Шанувальники в цей момент закричали, аплодуючи.

Не стримавши сліз, він присвятив символічно цю перемогу Україні й доав, що хотів би привезти його додому.

Пряма мова Зінченка: "Це незабутні емоції для мене. Для усіх українців, які зараз страждають і виживають в умовах російської агресії. Я дуже пишаюся бути українцем. І я хотів би одного разу привезти цей трофей в Україну. Для усіх українців, бо вони цього заслуговують.

Це (перемога – УП) в АПЛ - значить усе для мене. Я готовий померти за цих людей, за їхню підтримку. Те, що роблять ці люди у найважчий період мого життя - дуже ціню це та ніколи цього не забуду. Ніколи у моєму житті.

Якщо чесно, на початку я не думав багато про футбол, тому що важко забувати про те, що відбувається у моїй країні. Але з усією підтримкою, яку я мав у минулому та зараз, через це вдалося пройти. Ми зробили це, ось що я можу сказати".

Деталі: Після гри "Ман Сіті" Зінченко відправиться у розташування збірної України для підготовки до вирішальних матчів плей-оф відбору на ЧС-2022.

Довідково: Цей трофей став для його клубу першим і єдиним у сезоні 2021/22.

У попередньому сезоні 2020/21 "Манчестер Сіті" також здобули першість в англійській Прем’єр-лізі.

При цьому це четверте чемпіонство для Олександра Зінченка у складі Манчестер Сіті. Крім того, на його рахунку Кубок та Суперкубок Англії, а також чотири перемоги у Кубку ліги.

Нагадаємо: У березні легендарний футболіст Андрій Шевченко дуже емоційно, не стримуючи сліз, описував жахи війни в Україні на італійському телебаченні.

Теми: футболспортВелика Британія
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