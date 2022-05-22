"Ман Сити" стали чемпионами Премьер-лиги: Зинченко в слезах посвятил победу Украине

Александр Зинченко помог ассистом забить гол против "Астон Виллы" и завоевать кубок Премьер-лиги для своего клуба "Манчестер Сити", а после матча, обернувшись сине-желтым флагом, посвятил победу Украине.

Источник: "Суспільне Спорт"

Детали: В первом тайме счет был 0:2 в пользу "Астон Виллы", однако уже во втором – "Ман Сити" тремя голами удержал первенство в английской Премьер-лиге.

Реклама:

Зинченко принял непосредственное участие в чемпионской победе "Ман Сити". При счете 1:2 украинец оформил ассист на Родри в эпизоде ​​со вторым забитым мячом.

В конце во время празднований своей команды Зинченко обернул кубок АПЛ сине-желтым флагом, с которым вышел на поле после победы. Поклонники в этот момент закричали, аплодируя.

An emotional Oleksandr Zinchenko celebrates Man City's Premier League triumph 🙏 pic.twitter.com/foTEoSL89s ВИДЕО ДНЯ May 22, 2022

Не сдержав слез, он посвятил символически эту победу и добавил, что хотел бы привезти его домой.

Прямая речь Зинченко: "Это незабываемые эмоции для меня. Для всех украинцев, которые сейчас страдают и выживают в условиях российской агрессии. Я очень горжусь быть украинцем. И я хотел бы однажды привезти этот трофей в Украину. Для всех украинцев, потому что они этого заслуживают.

Это (победа – УП) в АПЛ – значит все для меня. Я готов умереть за этих людей, за их поддержку. То, что делают эти люди в самый трудный период моей жизни – очень ценю это и никогда этого не забуду. Никогда в моей жизни.

Если честно, в начале я не думал много о футболе, потому что трудно забывать о том, что происходит в моей стране. Но со всей поддержкой, которую я имел в прошлом и сейчас, через это удалось пройти. Мы сделали это, вот что я могу сказать".

Детали: После игры "Ман Сити" Зинченко отправится в расположение сборной Украины для подготовки к решающим матчам плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Справка: Этот трофей стал для его клуба первым и единственным в сезоне 2021/22.

В предыдущем сезоне 2020/21 "Манчестер Сити" также завоевали первенство в английской Премьер-лиге.

Это четвертое чемпионство для Александра Зинченко в составе "Манчестер Сит"и. Кроме того, на его счету Кубок и Суперкубок Англии, а также четыре победы в Кубке лиги.

Напомним: В марте легендарный футболист Андрей Шевченко очень эмоционально, не сдерживая слез, описывал ужасы войны в Украине на итальянском телевидении.