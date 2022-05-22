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На Донеччині росіяни за день вбили 5 і поранили 11 мешканців

Катерина ТищенкоНеділя, 22 травня 2022, 22:18
графіка з Telegram Кириленка

На Донеччині у неділю через воєнні дії з боку російських військ загинуло 5 мирних мешканців, 11 поранено.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "За 22 травня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Лимані, 1 у Дачному, 1 у Клиновому і 1 в Авдіївці.

Ще 11 людей зазнали поранень".

Деталі: Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійна
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