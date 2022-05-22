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В Донецкой области россияне за день убили 5 и ранили 11 жителей

Катерина ТищенкоВоскресенье, 22 мая 2022, 22:18
графика из Telegram Кириленко

В Донецкой области в воскресенье из-за военных действий со стороны российских войск погибли 5 мирных жителей, 11 ранены.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 22 мая россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области: 2 в Лимане, 1 в Дачном, 1 в Клиновом и 1 в Авдеевке.

Еще 11 человек получили ранения".

Детали: Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана одному человеку, раненному в Луганской области.

Кириленко добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойна
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