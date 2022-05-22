Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глава Давоського форуму закликав до плану Маршалла для України

"Європейська правда"Неділя, 22 травня 2022, 22:38

Президент Всесвітнього економічного форуму в Давосі Берге Бренде закликав до плану Маршалла щодо відновлення України.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

"Навіть без мирної угоди, що наразі малоймовірно, ми маємо розпочати роботу з відновлення, принаймні, в районах, що знаходяться під контролем України", — сказав Бренде.

Реклама:

За його словами, йдеться про інфраструктуру, електрику, школи, дороги та мости. "Нам потрібен план Маршалла для України", - додав Бренде.

Бренде сказав, що хоче висунути заклик до такого плану на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, яка розпочинається у понеділок.

"Ми також зберемо для цього генеральних директорів під девізом "Генеральні директори для України". Приватний сектор також має відігравати важливу роль у відновленні країни", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Президент України Володимир Зеленський у понеділок звернеться до учасників форуму по відеозв'язку. Очікуються також мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир.

За словами Бренде, російські компанії та політики виключені з Давосу через війну проти України. "Росія повернеться, якщо вони знову дотримуватимуться міжнародного права", — заявив він.

Читайте також - Питання на сотні мільярдів: як ЄС планує відновити та модернізувати Україну

Теми: війнаЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
війна
У Росії "героя СВО" нагородили – дровами, льодом і центральним опаленням
СБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела
"Ждет Севастополь, ждет Камчатка": Данілов показав випробування українських ракет
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: