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Глава Давоського форуму закликав до плану Маршалла для України

"Європейська правда"Неділя, 22 травня 2022, 22:38

Президент Всесвітнього економічного форуму в Давосі Берге Бренде закликав до плану Маршалла щодо відновлення України.

Про це пише Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

"Навіть без мирної угоди, що наразі малоймовірно, ми маємо розпочати роботу з відновлення, принаймні, в районах, що знаходяться під контролем України", — сказав Бренде.

За його словами, йдеться про інфраструктуру, електрику, школи, дороги та мости. "Нам потрібен план Маршалла для України", - додав Бренде.

Бренде сказав, що хоче висунути заклик до такого плану на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, яка розпочинається у понеділок.

"Ми також зберемо для цього генеральних директорів під девізом "Генеральні директори для України". Приватний сектор також має відігравати важливу роль у відновленні країни", - сказав він.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок звернеться до учасників форуму по відеозв'язку. Очікуються також мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир.

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За словами Бренде, російські компанії та політики виключені з Давосу через війну проти України. "Росія повернеться, якщо вони знову дотримуватимуться міжнародного права", — заявив він.

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Теми: війнаЄвропа
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