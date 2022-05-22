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Глава Давосского форума призвал к плану Маршалла по восстановлению Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 22 мая 2022, 22:38

Президент Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде призвал к плану Маршалла по восстановлению Украины.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

"Даже без мирного соглашения, что в данный момент маловероятно, мы должны начать работу по восстановлению, по крайней мере, в районах, которые находятся под контролем Украины", — сказал Бренде.

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По его словам, речь идет об инфраструктуре, электричестве, школах, дорогах и мостах. "Нам нужен план Маршалла для Украины", - добавил Бренде.

Бренде сказал, что хочет выдвинуть призыв к такому плану на ежегодном собрании Всемирного экономического форума в Давосе, которое начинается в понедельник.

"Мы также соберем для этого генеральных директоров — под девизом "Генеральные директора для Украины". Частный сектор также должен играть важную роль в восстановлении страны", - сказал он.

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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник обратится к участникам форум по видеосвязи. Ожидаются также мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир.

По словам Бренде, российские компании и политики исключены из Давоса из-за войны против Украины. "Россия вернется, если они снова будут соблюдать международное право", — заявил он.

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Темы: войнаЕвропа
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