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На підсилення ворога в Чорному морі йде новітній корабель "Адмірал Макаров" – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Понеділок, 23 травня 2022, 01:44
На підсилення ворога в Чорному морі йде новітній корабель Адмірал Макаров – ОК Південь
фото: ru.wikipedia

До ворожого угруповання в Чорному морі з Севастополя висунувся новітній російський корабель "Адмірал Макаров".

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "За сталою традицією безпілотник-розвідник типу "Орлан-10", піднятий над Херсонщиною, влучною роботою наших підрозділів "заземлений" в розрахунок безповоротних втрат ворожих сил".

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"На Одещині ситуація стабільна і контрольована.

Але враховуючи, що до угруповання в Чорному морі з 7 великих десантних кораблів та 2 ракетних, з Севастополя висунувся один з  новітніх кораблів чорноморського флоту "Адмірал Макаров", слід враховувати, що вірогідність ракетних ударів ще підвищується".

Деталі: Всього за результатами дій ракетно-артилерійських підрозділів ОК "Південь", спільно з авіацією, ворог втратив понад 55 осіб та кілька одиниць броньованої техніки. Остаточна кількість уточнюється.

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Теми: війнаЧорне мореРосія
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