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На усиление врага в Черном море идет новейший корабль "Адмирал Макаров" – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоПонедельник, 23 мая 2022, 01:44
фото: ru.wikipedia

К вражеской группировке в Черном море из Севастополя выдвинулся новейший российский корабль "Адмирал Макаров".

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "По устоявшейся традиции беспилотник-разведчик типа "Орлан-10", поднятый над Херсонщиной, точной работой наших подразделений "заземлен" в расчет безвозвратных потерь вражеских сил".

"На Одесщине ситуация стабильная и контролируемая.

Но учитывая, что к группировке в Черном море из 7 крупных десантных кораблей и 2 ракетных из Севастополя выдвинулся один из новейших кораблей черноморского флота "Адмирал Макаров", следует учитывать, что вероятность ракетных ударов еще повышается".

Детали: Всего по результатам действий ракетно-артиллерийских подразделений ОК "Юг", совместно с авиацией, враг потерял более 55 человек и несколько единиц бронированной техники. Окончательное количество уточняется.

Темы: войнаЧерное мореРосcия
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