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У Байдена заявили, що Росії не вдасться зірвати постачання зброї до України

Ольга Глущенко Понеділок, 23 травня 2022, 02:35
Джейк Салліван, фото: Getty Images

У Білому домі переконані, що Росія не зможе завадити Сполученим Штатам надавати військову допомогу Україні.

Джерело: радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, цитує сайт Білого дому

Пряма мова: "…ми маємо диверсифікований та стійкий ланцюг постачання зброї в Україну.

Тож навіть якщо росіяни зможуть поцілити і вразити якийсь вантаж на території України, зі стратегічної точки зору, це не пзупинить військову допомогу, яку ми надаємо".

Деталі: Салліван сказав про це, відповідаючи на запитання про заяви Міноборони РФ, що російські війська нібито знищили велику партію західної зброї.

При цьому радник Білого дому уточнив, що не має подібної інформації та не консультувався з цього приводу з українською стороною.

Теми: СШАзброявійнаРосія
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