Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Байдена заявили, що Росії не вдасться зірвати постачання зброї до України

Ольга Глущенко Понеділок, 23 травня 2022, 02:35
У Байдена заявили, що Росії не вдасться зірвати постачання зброї до України
Джейк Салліван, фото: Getty Images

У Білому домі переконані, що Росія не зможе завадити Сполученим Штатам надавати військову допомогу Україні.

Джерело: радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, цитує сайт Білого дому

Пряма мова: "…ми маємо диверсифікований та стійкий ланцюг постачання зброї в Україну.

Реклама:

Тож навіть якщо росіяни зможуть поцілити і вразити якийсь вантаж на території України, зі стратегічної точки зору, це не пзупинить військову допомогу, яку ми надаємо".

Деталі: Салліван сказав про це, відповідаючи на запитання про заяви Міноборони РФ, що російські війська нібито знищили велику партію західної зброї.

При цьому радник Білого дому уточнив, що не має подібної інформації та не консультувався з цього приводу з українською стороною.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СШАзброявійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
США
Трамп обіцяє "посадити" політичних опонентів, якщо знову стане президентом
США заморозили активи перших індійських алмазних компаній за співпрацю з російською "Алросою"
Порти США допоможуть відновити морську інфраструктуру України
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: