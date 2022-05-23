У Байдена заявили, что России не удастся сорвать поставки оружия в Украину

В Белом доме убеждены, что Россия не сможет помешать Соединенным Штатам оказывать военную помощь Украине.

Источник: советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, цитирует сайт Белого дома

Прямая речь: "…у нас есть диверсифицированная и устойчивая цепь поставки оружия в Украину.

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Поэтому даже если россияне смогут поразить какой-то груз на территории Украины, со стратегической точки зрения, это не приостановит военную помощь, которую мы оказываем".

Детали: Салливан сказал об этом, отвечая на вопрос о заявлениях Минобороны РФ, что российские войска якобы уничтожили крупную партию западного оружия.

При этом советник Белого дома уточнил, что у него нет подобной информации, и он не консультировался по этому поводу с украинской стороной.