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Харків: з-під 98 завалів рятувальники витягли 150 тіл

Ольга Глущенко Понеділок, 23 травня 2022, 03:53
Харків: з-під 98 завалів рятувальники витягли 150 тіл
фото: ГУ ДСНС у Харківській області

З початку повномасштабної війни рятувальники Харківського гарнізону ДСНС повністю розібрали завали на 98 об'єктах, з-під яких дістали 150 тіл загиблих.

Джерело: заступник начальника. ГУ ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник в ефірі національного телемарафону, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "У Харкові нашими підрозділами розібрано повністю 98 локацій, на яких є завали.

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На жаль, з-під завалів вилучено понад 150 тіл загиблих.

Під час оперативно-рятувальних робіт нашими підрозділами було врятовано понад 250 осіб".

Деталі: За словами Торяника, найбільш масованих обстрілів у Харкові зазнавали Північна Салтівка, П'ятихатки, селище Жуковського, Рогань і Горизонт – райони, розташовані ближче до лінії зіткнення, до яких ворог міг дістати артилерією.

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Він повідомив також, що при виконанні загинули 5 людей (2 рятувальники, які приїхали гасити пожежу, що виникли через обстріл і потрапили під повторний обстріл, а також 3 сапери), 7 саперів було поранено.

За його інформацією, у перші дні після початку широкомасштабного російського вторгнення сапери відпрацьовували по 100-120 заявок на день. За неповні 3 місяці вони здійснили загалом понад 4 тис. виїздів та знешкодили близько 3 тисяч вибухонебезпечних предметів.

"На сьогодні у нас понад 2 тисячі заявок знайдених вибухонебезпечних предметів, які знаходяться на вулицях у будинках, – просто фізично наші (піротехніки – ред.) не встигають виїхати і все це ліквідувати", – сказав Торяник.

Теми: ХарківвійнаДСНС
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