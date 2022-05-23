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Харьков: из-под 98 завалов спасатели извлекли 150 тел

Ольга ГлущенкоПонедельник, 23 мая 2022, 03:53
Харьков: из-под 98 завалов спасатели извлекли 150 тел
фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

С начала полномасштабной войны спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС полностью разобрали завалы на 98 объектах, из-под которых извлечены 150 тел погибших.

Источник: заместитель начальника. ГУ ГСЧС в Харьковской области Анатолий Торяник в эфире национального телемарафона, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "В Харькове нашими подразделениями разобрано полностью 98 локаций, на которых есть завалы.

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К сожалению, из-под завалов изъято более 150 тел погибших.

В ходе оперативно-спасательных работ нашими подразделениями было спасено более 250 человек".

Детали: По его словам, наиболее массированным обстрелам в Харькове подвергались Северная Салтовка, Пятихатки, поселок Жуковского, Рогань и Горизонт - районы, расположенные ближе к линии столкновения, до которых враг мог достать артиллерией.

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Он сообщил также, что при исполнении погибли 5 человек (2 спасателей, приехавших тушить пожар, возникший из-за обстрела и попавшие под повторный обстрел, а также 3 саперов), 7 саперов были ранены.

По словам Торяника, в первые дни после начала широкомасштабного российского вторжения, саперы отрабатывали по 100-120 заявок в день. За неполные 3 месяца они совершили в общей сложности более 4 тыс. выездов и обезвредили около 3 тысяч взрывоопасных предметов.

"На сегодня у нас больше 2 тысяч заявок найденных взрывоопасных предметов, которые находятся на улицах в домах, - просто физически наши (пиротехники - ИФ) не успевают выехать и все это ликвидировать", - сказал Торяник.

Темы: ХарьковвойнаГСЧС
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