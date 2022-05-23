Джонсон обіцяє "подвоїти зусилля" у гуманітарній допомозі Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон "подвоїть зусилля, щоб забезпечити Україну життєво важливими продуктами харчування та гуманітарною допомогою".

Джерело: CNN із посиланням на заяву Офісу Джонсона

Деталі: Під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським Джонсон розповів про "підлу" російську блокаду ключового портового міста Одеси.

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Прем'єр-міністр пообіцяв працювати над тим, щоб "забезпечити, щоб країна могла здійснювати експорт у решту світу".

"Лідери погодилися з тим, що міжнародна спільнота має залишатися єдиною у своєму засудженні варварства Путіна", - ідеться в заяві.

На думку Джонсона, "кожна країна зобов’язана допомагати Україні в її боротьбі за свободу як зараз, так і в довгостроковій перспективі".

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Він вкотре запевнив, що британський народ повністю підтримує народ України.

Джонсон також "висловив глибоку надію на те, що вони (британці – ред.) разом з народом України зможуть незабаром повернутися до нормального життя".