Джонсон обещает "удвоить усилия" в гуманитарной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "удвоит усилия, чтобы обеспечить Украину жизненно важными продуктами питания и гуманитарной помощью".

Источник: CNN со ссылкой на заявление Офиса Джонсона

Детали: Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Джонсон рассказал о "подлой" российской блокаде ключевого портового города Одессы.

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Премьер-министр пообещал работать над тем, чтобы "обеспечить, чтобы страна могла производить экспорт в остальной мир".

"Лидеры согласились с тем, что международное сообщество должно оставаться единственным в своем осуждении варварства Путина", - говорится в заявлении.

По мнению Джонсона, "каждая страна обязана помогать Украине в ее борьбе за свободу, как сейчас, так и в долгосрочной перспективе".

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Он заверил, что британский народ полностью поддерживает народ Украины.

Джонсон также "выразил глубокую надежду на то, что они (британцы – ред.) вместе с народом Украины смогут вскоре вернуться к нормальной жизни".